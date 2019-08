Twee drugspanden dicht op één dag wegens wietkwekerijen

Beide panden zitten op slot sinds vorige week donderdag, zo heeft de gemeente Oude IJsselstreek bekendgemaakt.



In het huis aan de Hermelijnhof is een wietkwekerij gevonden op zolder. Die is ontmanteld en alle planten en kweekapparatuur zijn vernietigd. Het huis blijft een maand verzegeld.



Op dezelfde dag werd het voormalige horecapand gesloten omdat daar een grote wietkwekerij was gevonden, met daarin 1.000 planten. Ook die zijn verwijderd en vernietigd, dit pand blijft drie maanden verzegeld.



Vorige maand werd ook al café Veels in Ulft gesloten, omdat daar gehandeld zou worden in softdrugs. Er was een inval op 12 juli, waarbij contant geld en softdrugs werd gevonden. Ook het café moet drie maanden dicht blijven.



In Oude IJsselstreek zijn in 2019 nu zes panden gesloten vanwege de vondst van drugs.