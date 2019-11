Twee gewonden bij aanrijding Ulft, brandweer bevrijdt beknelde bestuurder

Man onder invloed geeft plaatsge­noot kopstoot in Winters­wijk

11:50 WINTERSWIJK - Een 31-jarige man uit Winterswijk is dinsdag gearresteerd, omdat hij een plaatsgenoot bij de kraag had gepakt en een kopstoot heeft gegeven. Wat precies de reden was voor de mishandeling is niet bekendgemaakt door de politie.