Twee gewonden bij eenzijdig ongeluk met lantaarnpaal in Doetinchem

Wandelen op boerenland rond Noasman bij Beltrum

19 augustus BELTRUM - Wandelen is tijdens de coronapandemie voor menigeen een geschikt alternatief om in beweging te blijven. Het is soms druk in de natuurgebieden met de wandelaars. Bij recreatieonderneming Het Noasman aan de Meenweg 4 in Beltrum hopen ze zaterdag en zondag ook veel wandelaars te begroeten bij de boerenlandwandeltochten.