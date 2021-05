Twee gewonden bij ongeval tussen twee auto’s bij Aalten, een van de bestuurders vlucht weg

17-jarige Jermain is al bijna twee weken vermist na weglopen uit zorginstel­ling in Eefde: ‘We zijn doodonge­rust’

7:00 De 17-jarige Jermain van Dongen is al sinds 9 mei vermist. Hij liep weg uit jeugdzorginstelling Pluryn in Eefde en keerde niet meer terug. Al elf dagen houdt de vermissing moeder Miranda in haar greep. ,,Elke minuut van de dag ben je ermee bezig. Aan het kijken of we hem misschien zien. We zijn zo ongelofelijk ongerust.”