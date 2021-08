Twee gewonden bij steekpartij in Lichtenvoorde

VIDEO Muurschil­de­ring van 12 meter in Zutphen krijgt tweede leven: ‘Maar die hoogte, dat is wel een dingetje’

25 augustus Van ver af is hij al te zien: de enorme muurschildering van 12 meter hoog en 10 meter breed op een van de flats in de Rossinistraat in Zutphen. Toen het kunstwerk in 1992 werd gezet, pronkten felle blauwe en paarse kleuren op de wand van het gebouw, maar na bijna 30 jaar blijven slechts afgebladderde verfresten over. Aan kunstenares Tanja Papez de eer om de schildering in ere te herstellen. ,,Als het straks af is, zal je zien dat het een heel andere schildering is.”