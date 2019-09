Twee jaar gevangenisstraf geëist tegen Didams duo voor onveilig verwijderen van asbest

Met slechts een stofmaskertje uit de bouwmarkt ter bescherming sloopte Bernhard K. (30) uit Didam het asbest uit woningen en chalets in onder meer Drempt, Lochem en Oosterhout. Hij werd telkens als zzp’er ingehuurd door de 38-jarige plaatsgenoot Bas V. Terwijl die laatste veelal buiten in zijn afgesloten bus met de airco aan het werk gadesloeg, moesten K. en collega’s het asbesthoudende materiaal verwijderen, zo was zijn verhaal.

Contaminatietent

Of hij wel eens een contaminatietent had gezien, wilde een van de Zwolse rechters weten. K. schudde van nee. Dat terwijl zo’n tent, om verdere verspreiding van de schadelijke asbestvezels te voorkomen, bij dergelijk sloopwerk wel noodzakelijk was. Ook had het stof met een speciale stofzuiger gefilterd moeten worden. Nu werd het terrein gewoon met een bezem schoongeveegd.



K. was zichtbaar geroerd toen hij zei zich zorgen te maken om de gezondheid van de vele mensen bij wie hij over de vloer kwam. ,,Dat grijpt me het meeste aan.’’ Hij was destijds zwaar cocaïneverslaafde en dacht niet na bij de klussen die aannam. Hij wist niet dat het materiaal zo schadelijk was. Maar het werk werd vaak niet eens afgemaakt. Bas wilde zo snel mogelijk het geld binnen hebben om verder te gaan, zei K.