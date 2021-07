Twee jaar uitstel voor windmolens in Bronckhorst: plannen niet eerder dan 2024

video Voetballen en TikTokfilm­pjes opnemen met Meester Jesper in Doetinchem: ‘Op naar de miljoen volgers’

3 juli DOETINCHEM - Een basisschoolleraar met meer dan 260.000 TikTok-volgers. Kan dat? Ja. Jesper Hesseling van De Wegwijzer in Winssen bewijst dat. Hij gaat nu het land in en zaterdag was hij in Doetinchem.