Twee jongens overvallen op station Lievelde

Mannen die bewuste­loos meisje (17) verkracht­ten in Zwolle en dit filmden moeten de cel in

Drie twintigers krijgen een gevangenisstraf van drie jaar nadat ze een 17-jarig meisje in Zwolle verkrachtten en mishandelden. Twee verdachten zijn 20 jaar, de ander is 21 jaar. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

11 november