Twee jongens 's nachts gevonden met hoofdwond en slapend in de berm

De politie vond 's nacht één van de jongens liggend op het fietspad. Hij was op de terugweg naar huis toen hij hard op zijn hoofd viel. Hij liep hierdoor een hoofdwond op. Het is nog niet bekend waarom de jongen van zijn fiets viel en hoe lang hij al op het fietspad lag. De politie meldt dat hij veel geluk heeft gehad, want het was 's nachts behoorlijk koud.

In de hierop volgende nacht vond de politie opnieuw een jongen, ditmaal in Vragender. Hij lag te slapen in de berm. De locatie had hij niet goed uitgekozen, want de politie meldt dat er behoorlijk hard gereden werd. De jongen is wakker gemaakt en overgedragen aan een eigen zorgkader.