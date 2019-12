‘Twee kilo harddrugs’ in auto blijkt grondstof voor synthetische drugs

,,Het bezit van dit poeder is niet strafbaar volgens de Opiumwet, daarom wordt nu bekeken of er grond is de aangehouden verdachten langer vast te houden”, zegt Van Beckhoven. De vijf zitten vast sinds dinsdagavond, toen de auto waarin zij zaten rond 22.30 uur langs de Twenteroute bij Lichtenvoorde werd gestopt door de Marechaussee . De combinatie van het aantal inzittenden met het tijdstip was verdacht. Eén van de vijf inzittenden kon geen identiteitsbewijs tonen, waarop de auto werd doorzocht. De marechaussee vond daarbij de zak met het kristalvormige poeder. Naar nu blijkt gaat het dus om een niet strafbare grondstof voor synthetische drugs.

Nog geen locaties drugsproductie in beeld

Eén van de mannen heeft zowel de Nederlandse als Spaanse nationaliteit, de twee andere Nederlanders komen uit het zuiden des lands en de laatste twee mannen zijn afkomstig uit Colombia. Hun leeftijden liggen tussen de 28 en 48 jaar.



Of de vijf in de Achterhoek of daarbuiten drugs hebben geproduceerd, moet blijken uit onder meer het verhoor van de mannen. Ook zou in de telefoons van de vijf gegevens kunnen staan die op drugsproductie kunnen wijzen. In hun auto wordt verder gezocht naar geheime ruimtes en andere bewijsmiddelen.



Het onderzoek gaat door en volgens Van Beckhoven heeft de politie nu nog geen locaties op het oog waar de mannen drugs geproduceerd zouden hebben.