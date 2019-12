‘Twee kilo harddrugs’ in auto Lichtenvoorde blijkt grondstof voor synthetische drugs

,,Het bezit van dit poeder is niet strafbaar volgens de Opiumwet, daarom wordt nu bekeken of er grond is de aangehouden verdachten langer vast te houden”, zegt Van Beckhoven.

Nog geen locaties drugsproductie in beeld

Of de vijf in de Achterhoek of daarbuiten drugs hebben geproduceerd, moet blijken uit onder meer het verhoor van de mannen. Ook zou in de telefoons van de vijf gegevens kunnen staan die op drugsproductie kunnen wijzen. In hun auto wordt verder gezocht naar geheime ruimtes en andere bewijsmiddelen.