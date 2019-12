Twee kroegen in Lochem gesloopt, politie houdt verdachte aan

Brandweer bewaakt permanent gloeiende transforma­tor TenneT in Hummelo

17:12 HUMMELO - De brandweer waakt permanent - met vijf wagens - op het terrein van transmissienetbeheerder TenneT in Hummelo waar deze week een 380kV-transformator uitbrandde. 130.00 liter koelolie vloog daarbij in brand. De transformator is nog steeds heel erg heet waardoor brandgevaar dreigt.