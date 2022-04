Twee maanden voor pensioen knalt trucker frontaal op auto: ‘Verschrikkelijk, maar ik kan het niet terugdraaien’

,,Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar ik kan het niet terugdraaien. Ik ben er zelf ook helemaal kapot van”, zei de 68-jarige vrachtwagenchauffeur uit Barchem maandag in de rechtbank, waar hij terecht stond voor het veroorzaken van het ongeval.



Die bewuste avond denkt de vrachtwagenchauffeur ‘groen’ te hebben. Hij slaat linksaf en botst frontaal op een tegemoetkomende personenauto. Het slachtoffer moet uit de auto worden gezaagd en loopt diverse breuken op én hersenletsel. Dat zorgt voor veel problemen binnen het gezin. ,,Door het hersenletsel ben ik een hele andere man en vader geworden”, zegt de automobilist.



De trucker heeft direct na het ongeval contact gezocht met het slachtoffer, dat contact is er nu nog steeds.