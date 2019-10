Twee ongelukken kort na elkaar op A18

video Emie uit Zieuwent ziet haar zonneauto in vlammen opgaan: ‘Veertien maanden werk, 70 uur per week, brandt zo voor onze neus weg’

11:16 ADELAIDE - Op de slotdag van de World Solar Challange Race zag Emie Klein Holkenborg uit Zieuwent haar zonne-energie-auto NunaX tot de grond toe afbranden. ,,We hebben door het jaar heen zo ons best gedaan om NunaX te beschermen. De auto is een soort kindje van ons geworden. Dat wil je niet zo zien.’’