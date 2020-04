Twee patiënten uit Achterhoek bezweken aan corona; één ziekenhuisopname erbij in afgelopen 24 uur

De afgelopen weken groeide het aantal Achterhoekers dat overleed aan corona naar 47 slachtoffers. Het aantal streekgenoten dat is opgenomen in een ziekenhuis met klachten is dus iets toegenomen. Het totaal aantal Achterhoekers dat is opgenomen in een ziekenhuis is 81, inclusief de patiënten uit Montferland en Doesburg.



Doetinchem blijft de gemeente waar het virus het meest heeft toegeslagen: 13 mensen overleden aan de gevolgen en nog eens 15 inwoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ter vergelijking: in Winterswijk zijn drie inwoners opgenomen met klachten en is 1 inwoner overleden.