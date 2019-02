Twee scholen Lichtenvoorde samen verder na dalende leerlingaantallen

Openbare school Het Hof staat aan de rand van het centrum van Lichtenvoorde, de Regenboog in de woonwijk Hooiland. ,,Het gebruik van de gebouwen is nog in onderzoek, we hebben nog geen keuze gemaakt”, vertelt de directeur. ,,We gaan met de gemeente Oost Gelre nog om tafel voor de ideale locatie. Het kan ook nog zijn dat we voor een nieuwe school op een andere locatie gaan.”



De fusie is een antwoord op de afname van het aantal leerlingen. Met 92 leerlingen op Het Hof) en 115 leerlingen voor De Regenboog lopen beide scholen geen direct gevaar voor sluiting. Met name op Het Hof worden de laagste groepen te klein, vinden ouders. Het schoolbestuur: ‘De sociale vorming van de kinderen komt daarmee in gedrang’. Daardoor wordt het voortbestaan van Het Hof ‘zeer onzeker’.