Twee Ulftse feestgangers geschept door auto in Doetinchem en naar ziekenhuis afgevoerd

UPDATE/VIDEODOETINCHEM - Een man en een vrouw (beiden 25 jaar) uit Ulft zijn in de nacht van zaterdag op zondag geschept door een auto toen ze de binnenstad van Doetinchem verlieten, waar Koningsdag werd gevierd. De man is daarbij zwaar gewond geraakt, de vrouw licht gewond. Beiden hebben hoofdletsel en zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde even voor middernacht. Ze kwamen uit de binnenstad lopen waar ze Koningsdag hadden gevierd. Bij het oversteken van de IJsselkade - Raadhuisstraat ter hoogte van de kruising met de Terborgseweg ging het mis, ze werden beiden geschept door een 19-jarige automobilist uit Doetinchem. De kruising heeft verkeerslichten.

Politieman Mikel Kleinpenning was ter plaatse met collega’s. ,,Het is aannemelijk dat een van beide partijen door rood is gegaan”, zegt Kleinpenning, die er aan toevoegt dat het hier om eerste bevindingen gaat van hem en zijn collega’s. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie was afgelopen nacht op de plek van het ongeval en doet het verdere onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie is inmiddels met de 19-jarige automobilist gesproken. ,,Om een compleet beeld te krijgen willen we ook met de twee voetgangers spreken", zegt de woordvoerder. ,,Met de zwaargewonde man is dat in elk geval nog niet gebeurd.”

De oversteekplaats - een zebrapad - valt net buiten het deel van de kruising die afgelopen maanden op de schop is gegaan in verband met de herinrichting van de Terborgseweg. Voor de oversteekplaats liggen betonblokken van de gemeente Doetinchem, waardoor de situatie minder goed te overzien is. ,,Uit eerste onderzoek blijkt dat de betonblokken het zicht niet hebben belemmerd”, zegt Kleinpenning.

Volledig scherm De beschadigde auto na het ongeluk met de feestvierders in Doetinchem. © Roland Heitink/Persbureau Heitink