Twee vechtersbazen weer vrij na geweldsexplosie in Doetinchem

Toen de agenten wilden ingrijpen, breidde de groep zich vervolgens rap uit tot een man of 50 die zich tegen de politie keerde. Die stond even later met 50 agenten tegenover de vechtersbazen om hen uiteen te drijven en de rust terug te brengen in het stadscentrum.



De politie heeft wapenstok, pepperspray en diensthonden ingezet om de groep tot bedaren te brengen. Eén van de aangehouden verdachten is daarbij in zijn arm gebeten door een politiehond.



Getuigen van het geweld wordt nog altijd gevraagd zich te melden bij de politie. Ook blijven foto’s en videobeelden van het incident welkom, die kunnen geüpload worden via de site van de politie.