Twee verdachte autobranden in wijk Overstegen worden nader onderzocht

Een stukje oorlogsge­schie­de­nis langs de IJssel: ‘Elke wederop­bouw­boer­de­rij heeft een verhaal’

31 juli De bevrijding van Nederland in 1945 bracht behalve vreugde ook veel schade met zich mee. Zo zijn er in de laatste oorlogsmaanden talloze boerderijen gesneuveld. Ook langs de IJssel. De wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog was een gestructureerde operatie. Fred van der Mije uit Baak is in de ban geraakt van de grootschalige wederopbouw en conserveert deze informatie voor Stichting IJsselhoeven. ,,We willen de geschiedenis niet verloren laten gaan.’’