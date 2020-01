Twee verdachten cokelab Vragender weer vrij

Het gaat om één van de mannen en de vrouw, die dinsdag in de loop van de dag werden gearresteerd tijdens de inval in het lab langs de Oude Winterswijkseweg. De derde aangehouden verdachte zit nog vast.

Lees ook Play Cocaïne verwerkt in drugslab Vragender, drie verdachten aangehouden Lees meer

Op de locatie in het buitengebied van Vragender werd in één van de schuren een lab ontdekt, waar cocaïne werd verwerkt. De politie is nog volop bezig met onderzoek en kan nog geen inhoudelijke vragen beantwoorden over wat er precies is gevonden in het lab en of er al drugs waren verwerkt.

Ook over de identiteit van de aangehouden verdachten worden ‘vanwege de privacy’ geen verdere mededelingen gedaan. Wel zei de politie dinsdag al dat het gaat om een professioneel opgezet lab dat ‘vrij groot’ is van omvang. Er zijn grondstoffen gevonden en er zijn ook spullen in beslag genomen. De politie zegt ‘in het kader van het onderzoek’ niet om welke spullen het gaat.

‘Met drugslab hou je geen rekening’

Een buurman laat weten nooit iets geks te hebben gezien op of rond het bewuste erf. Hij is verbaasd dat er een drugslab staat op een paar honderd meter van zijn huis. ,,Daar hou je geen rekening mee”, zegt hij.



Een voormalige huurder van een deel van één van de schuren zegt ook nooit iets geks te hebben gezien. Wel opvallend is dat hij vertelt in december de laatste huurpenningen te hebben overgemaakt. ,,Mij werd gevraagd te vertrekken uit de schuur, omdat de volledige schuur aan één persoon verhuurd zou gaan worden”, zegt hij. ,,Er staan nog een paar spullen van mij, ik hoop dat ik die er binnenkort nog wel uit kan halen.”



In deze zaak zouden begin december al vijf mannen aangehouden zijn, zo meldde de politie gisteren. Die verdachten kwamen uit Nederland, Spanje en Colombia. In de auto waarin zij reden lag een zak met twee kilo kristalvormig poeder, dat een grondstof was voor synthetische drugs. Destijds had de politie nog geen locatie in beeld waaraan de mannen gelinkt konden worden.



Er loopt een onderzoek naar in hoeverre de vijf mannen die eerder zijn gearresteerd, gekoppeld kunnen worden aan het lab aan de Oude Winterswijkseweg.