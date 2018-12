Twee verdachten van schietpartij Winterswijk weer vrij

Zutphense Ainslie (16) kanali­seert zijn Asperger via zijn films

7:00 Ainslie Gilewski kreeg op zijn elfde de diagnose 'Asperger'. De jonge Zutphenaar worstelde lang met zijn autistische aandoening en zakte zelfs weg in een isolement: twee jaar lang speelde hij dag in dag uit gewelddadige games in zijn kamertje. Tot hij het filmen ontdekte.