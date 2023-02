Twee vertrouwenspersonen voor kleine clubs in Winterswijk: ‘Na The Voice ging hier ook het balletje rollen’

Ze zijn al een jaar aangesteld als vertrouwenspersoon voor kleine clubs die zich bij de Winterswijkse Uitdaging (WUh) hebben aangemeld. Maar Peeters en Schurink hebben nog geen meldingen gekregen van mensen die zich onveilig voelen of onheus zijn bejegend.

,,Het kan natuurlijk zijn dat er niets speelt in Winterswijk. Dat hoop je ook. Maar het kan ook zijn, dat ze ons nog niet weten te vinden”, zegt Schurink, in het dagelijks leven advocaat, gespecialiseerd in familierecht.

Ook Peeters is advocaat, meer gespecialiseerd in arbeidsrecht. Beiden hebben een eigen kantoor in het verzamelgebouw Beatrixpark 22. ,,Na alle commotie rond The Voice is hier in Winterswijk het balletje ook gaan rollen", zegt Peeters. ,,De WUh kwam op het idee om vertrouwenspersonen voor kleine verenigingen aan te stellen, omdat die vaak zelf niemand hebben met die rol. Terwijl ook daar sprake kan zijn van grensoverschrijdend gedrag.”

Drempel hoger bij kleine clubs

Juist bij kleinere verenigingen is de drempel hoger om zaken intern aan te kaarten. De trainer van een club kan maar zo je buurman zijn. Een externe vertrouwenspersoon kan dan uitkomst bieden, zegt Schurink. ,,We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Onze 06-nummers en e-mailadressen zijn gewoon bekend. Mensen kunnen ons bellen of mailen zonder dat iemand het te weten komt. Dus niet de eigen club en ook niet de WUh. Wij zeggen het zelfs niet tegen elkaar. Een gesprek is altijd vertrouwelijk en blijft tussen deze muren.”

Het is niet helemaal toevallig dat ze allebei advocaat zijn. Peeters: ,,Voor de rol van vertrouwenspersoon hoeft dat helemaal niet. Maar wij zijn wel bekend met het bijstaan van mensen en het voeren van gesprekken. Daarom heeft de WUh ons gevraagd. Bovendien kennen wij de sociale kaart van Winterswijk goed. Dus als er na de gesprekken vervolgstappen moeten komen, kunnen wij doorverwijzen naar de juiste instanties.”

Behoefte aan luisterend oor

Veel meldingen komen niet verder dan een eerste gesprek. ,,Mensen die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, hebben allereerst behoefte aan een luisterend oor. Iemand die kan reflecteren en tips kan geven. Wij bepalen niet wat grensoverschrijdend is, dat is namelijk voor iedereen verschillend. Ieder heeft zijn eigen grenzen, die bepaal je zelf”, benadrukt Peeters.

Winterswijkse clubs en verenigingen die gebruik willen maken van de vertrouwenspersonen Peeters en Schurink moeten zich eerst bij WUh aanmelden. Deze service is gratis. WUh-voorzitter Mark van Dam: ,,We zijn dit gestart omdat we denken dat dit hard nodig is. Het is verschrikkelijk als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en helemaal als je nergens met je klacht terecht kan.”

De service is nadrukkelijk voor kleine clubs en maatschappelijke organisaties. Van Dam: ,,We zijn er dus niet voor bedrijven. Als die ook zoiets willen, kunnen we ze wel helpen met het opzetten. Want het vergt wel enige voorbereiding. We hadden geen voorbeeld, want voor zover bekend zijn wij een van de eersten die hiermee zijn begonnen.”

