Twee volwaardige ziekenhuizen, voor minder doen ze het niet

Na zeventig jaar weer een muizen­plaag in Gelderland: 'Alles is kapot'

16:37 NETTERDEN - De muizen zijn terug. Na zeventig jaar hebben boeren in de Achterhoek en Liemers weer te maken met een muizenplaag. Ze vreten graslanden kaal: ‘alles is kapot, ze zitten overal’, maar een oplossing is niet zomaar voorhanden.