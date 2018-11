Twee weekenden ode aan gitaren op rocktributes in Achterhoek en Liemers

In Didam gaan de deuren ’s middags al open. Op het programma staan de Belgische tributeband ACinDC die AC/DC vertolkt, Present Danger (Metallica), Slash N’ Roses (Guns N’ Roses) en Powerslave (Iron Maiden). ,,De meezinghits Whole Lotta Rosie, Nothing Else Matters en Paradise City als de beste albumtracks van deze wereldbands worden het publiek in gespeeld”, zegt Van den Borne. Er is ook een supportact: rockcoverband The Pinheads. ,,Deze vijf mannen trappen het festival af met de grootste hits van de afgelopen dertig jaar. Om de boel vast op te warmen.”



Maar eerst kunnen rockers hun hart ophalen in Dinxperlo, zaterdag. In het Kulturhus passeren nummers van Van Halen, gespeeld door Van Hagar, en Whitesnake, vertolkt door de Britse band Coverdale. Ook Purple-D (Deep Purple) staat in de line-up.



Legends of Rock Tribute Festival: zaterdag 24 november vanaf 20.30 in Kulturhus Dinxperlo en zaterdag 1 december vanaf 16.30 uur in Markthal Didam. Tickets voorverkoop (15 euro) via Primera of legendsofrocktributetour.com. Dagkassa: 20 euro.