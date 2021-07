Tweede auto uitgebrand in Doetinchem, politie vermoedt brandstichting

Geïnspi­reerd door Eline schreef ik 25 brieven aan ouders van mensen die me hadden geraakt

30 juli Soms moet je zelf een beetje base toevoegen aan het zuur dat bij je binnenkomt via het nieuws en alle oneindige discussies in de wereld. Een druppeltje kan wonderen doen, zoals de druppeltjes in het Italiaanse meer waar ik vorige week nog een bommetje in deed. Of de berichtjes die de afgelopen jaren binnendruppelden op de brieven die ik schreef.