Tweede coffeeshop terug in Doetinchem: ‘Dat alleen Diamond wiet en hasj verkoopt is niet ideaal’

Komst van tweede coffeeshop in Doetinchem ligt open: gemeente onderzoekt de behoefte

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem gaat onderzoeken of er nog altijd behoefte is aan een tweede coffeeshop. Sinds de sluiting van 't Rotterdammertje in 2017 is Diamond de enige coffeeshop in de centrumstad.

29 april