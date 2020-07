Tweede corona-teststraat in Zelhem in gebruik: derde komt eraan

,,Het is nodig om op te schalen nu steeds meer mensen zich laten testen", zegt Heidi Otten, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Tot dusverre heeft de VNOG (die een gebied beslaat van Harderwijk tot Winterswijk) teststraten in Apeldoorn en in Zelhem. Ook in Apeldoorn is de capaciteit verdubbeld en wordt een derde teststraat in gereedheid gebracht.