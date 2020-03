Tweede coronapatiënt uit Brabant in Achterhoeks ziekenhuis

WINTERSWIJK - Er is een coronapatiënt uit Noord-Brabant opgenomen in ziekenhuis SKB in Winterswijk. Daarmee worden er nu twee Brabanders met corona verzorgd in de Achterhoekse ziekenhuizen, want vrijdag werd de eerste patiënt al opgenomen in het Slingeland in Doetinchem.

Voor de in Winterswijk verzorgde patiënt geldt dat deze hierheen is gebracht vanwege plaatsgebrek in de ziekenhuizen in het zuiden. Dat is ook zo bij de patiënt die in Doetinchem ligt.

De verwachting is dat er de komende dagen meer coronapatiënten verzorgd moeten worden in Doetinchem of Winterswijk, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van de beide Santiz-ziekenhuizen. ,,Daarvoor is voldoende capaciteit in aantal ingerichte isolatiekamers en beschikbaar personeel.”

In totaal zijn er nu drie met het coronavirus besmette mensen opgenomen in de Achterhoekse ziekenhuizen. Sinds zaterdag ligt in het Slingeland namelijk ook een uit deze regio afkomstige patiënt, die docent is op het Almende College in Silvolde. Of dat de inwoner is van Oude IJsselstreek van wie vandaag een coronabesmetting bevestigd werd, maakt het ziekenhuis niet bekend in verband met de privacy.