Tweede inwoner besmet met coronavirus in Bronckorst

Video Veel rook bij hardnekki­ge uitslaande brand in winkel­straat Winters­wijk

19:41 WINTERSWIJK - In een bovenwoning in het centrum van Winterswijk woedt sinds het einde van de middag een uitslaande brand. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Misterstraat en heeft het sein ‘grote brand’ gegeven. Het vuur was pas even voor 19.30 uur onder controle.