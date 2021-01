Tweede keer brand in week tijd in leegstaand pand in Doetinchem, mogelijk brandstichting

De brand werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.00 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het dak van het gebouw. Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland adviseerde omwonenden dinsdagnacht ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.



Door de brand was het pand niet meer te betreden. De brandweer koos er daarom voor om het gebouw gecontroleerd uit te laten branden. Volgens de Veiligheidsregio is op die manier de rookoverlast verkort.



Rond 3.00 uur werd gemeld dat de brand onder controle was. De rook was op dat moment ook sterk verminderd en er was vooral sprake van stoomvorming. Bij de brand vielen geen gewonden. Brandstichting wordt niet uitgesloten.