Tweede podium op zomers strandfeest in Winterswijk

Het Fahrenheit festival is een van de weinige strandfeesten in het oosten van het land dat de nadruk legt op dansbare house- en discomuziek. ,,Ondanks de groei willen we het intieme karakter van het feest behouden. Dit houden we houden we in stand door vooral veel met vrienden en kennissen uit de regio samen te werken en de podia niet té massaal te maken. Zo blijft het een intiem feest”, aldus Jaap Bruijstens, organisator van het Fahrenheit Festival.