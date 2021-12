Tweedehands kerst enorm populair: ‘De kersthuisjes waren binnen een dag uitverkocht’

Wie de mooiste kerstspullen wil hebben, moet er daarom snel bij zijn. ,,We merken echt dat er dit jaar veel en eerder vraag is naar kerstspullen. Het lijkt wel of mensen de gezelligheid graag op tijd in huis willen hebben.”



In de winkels van Aktief zijn sinds begin november al kerstafdelingen vol ballen, kerstmannen, boompjes, rendieren en tal van andere kerstattributen te vinden. Maar de speciale kerstetalage, zoals die bij de kringloop in Doetinchem, werd maandag pas geopend. ,,Daar hadden we vanwege Sinterklaas natuurlijk even mee gewacht. Toen het eenmaal zover was, wisten mensen ons goed te vinden. Aan het eind van de dag waren alle kersthuisjes al verkocht. Die zijn niet aan te slepen.”