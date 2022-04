Tweedehandsmarkt van jarig Euphonia in Eibergen: lekker snuffelen, struinen en de kas spekken

EIBERGEN - Karin Bottenberg is er op tijd bij en heeft nog iets te kiezen. Het is niet zo dat koopjesjagers elkaar staan te verdringen voor de klapdeuren van de Pickerhal, als deze klokslag 9 uur opengaan. Na twee jaar moet de gang er weer een beetje inkomen. Maar muziekvereniging Euphonia houdt een leuk centje over aan de rommelmarkt.

De 11-jarige Fee struint samen met haar oma het marktje in de Pickerhal af tussen de spelletjes, puzzels en andere gebruikte hebbedingetjes. Ze zijn niet naar iets specifieks op zoek. „Het is gewoon leuk om hier even rond te snuffelen”, vertelt oma als ze even later met een draagtas vol huiswaarts keren.” Wie de hal verlaat, moet even het stickertje aan Wim Voortman tonen als bewijs van betaling. „Prettige dag nog!” En dat zijn weer een paar euro’s voor de 125-jarige vereniging.

Quote De centjes zijn nodig voor instrumen­ten, uniformen en activitei­ten voor de jeugd. Maar nu voor het jubileum Jan Olthof - voorzitter vriendenclub

De belangencommissie houdt de tweedehandsmarkt al 30 jaar en doet dat ter ondersteuning van de plaatselijke muziekvereniging, meldt Jan Olthof als voorzitter van de vriendenclub. „De afgelopen twee jaar hebben we flink moeten interen. Het is maar goed dat de verkoop weer op gang is gekomen. De centjes zijn nodig voor instrumenten, uniformen en activiteiten voor de jeugd. Dit jaar wijken we daar overigens van af. De opbrengt is dit keer bestemd voor het jubileumprogramma.”

Niet meer zo soepel

Wim Voortman wordt binnenkort 80. De geboren en getogen Eibergenaar woont al geruime tijd in Neede, maar is de muziekvereniging altijd trouw gebleven nadat hij als 14-jarige jochie bij Euphonia binnenstapte. Voortman loopt nog altijd met zijn trommel mee in de drumfanfare. „Dat gaat niet meer zo soepel als vroeger. Maar het lukt nog steeds. En we helpen mee met oud-papier inzamelen. Ook een mooie bron van inkomsten. Leuk om te doen. Je blijft bezig en het is goed voor de sociale contacten.”

Groeien groeien groeien

Voortman maakte de tijden nog mee dat het helemaal niet nodig was om extra inkomstenbronnen aan te boren. „Heel vroeger had een muziekvereniging niet veel nodig om te kunnen bestaan. De tijden zijn veranderd. Op een gegeven moment had men extra geld nodig om door te kunnen groeien. Daarvoor is 75 jaar geleden de belangenvereniging opgericht en zijn we 30 jaar geleden met deze tweedehandsmarkt begonnen.”

Vrijwilligers nodig

Yvonne Zwiep en Herma Firing behoren tot de groep dames die vrijwilligerstaken uitvoert voor de muziekvereniging. Herma doet de catering en daar maak je vrienden mee als de maandelijkse papierinzameling er weer opzit. „Een hapje en een lekkere bak koffie gaan er dan altijd wel in”, weet ze. Yvonne geeft aan dat nieuwe vrijwilligers in de DOE damesgroep van harte welkom zijn. „Dat staat voor dames ondersteunen Euphonia. We hadden ooit een vaste groep van 8 dames. Dat zijn er nu nog 3.”

Bolderkar

Geert van den Berg controleert samen met Voortman op stickertjes bij de deur en zag wel dat sommige dingen in de vergetelheid raakten door corona. „Als je twee jaar overslaat, denken vaste bezoekers er het derde jaar niet meer aan.” Karin Bottenberg wel. Zij heeft ook nog een bolderkar op de kop weten te tikken om de kleine Gwen (2) en Abby (1) in te vervoeren. Met stickertje. „Voor als het mooi weer is. Veel leuker dan in de auto.”

Volledig scherm TT20220331-15325 - EIBERGEN - Muziekvereniging Euphonia houdt zaterdag een tweedehands goederenmarkt in de Pickerhal in Eibergen. De opbrengst komt ten goede aan het 125-jarige jubileum van de vereniging. Fotobon-nummer: TT20220331-15325 EDITIE: ACHTERHOEK FOTO: Annina Romita AR20220402 © Annina Romita