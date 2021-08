Twenteroute en oude N18 gaan op de schop

Toch nog een volksfeest in Rekken: ‘Het is gelukt!’

28 augustus REKKEN - Het glas is halfvol in Rekken. Geen geklaag over coronabeperkingen, maar hartstikke blij met wat wél kan: een aangepaste versie van het Rekkens Volksfeest met een alternatief bloemencorso. Gisteren was de aftrap van het driedaagse zomerfestijn. Rekken heeft er zin in!