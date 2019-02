Twijfel of verdachte van bewust inrijden op moeder in Terborg ooit gevonden wordt

Het feit dat het donker was én dat de wagen geen kenteken voerde, maakt het achterhalen van de bestuurder lastig. De politie heeft meerdere tips nagetrokken van bewoners die een kleine, zwarte auto hebben zien rijden. Maar volgens Ruesink is geen van die auto’s te koppelen aan het incident.

Buurtonderzoek

Toevalligerwijs gebeurde in dezelfde week ook een bewuste aanrijding in Toldijk. De politie gaat ervan uit dat deze zaak geen link heeft met incident in Terborg. Het onderzoek is nog niet afgesloten en de politie vraagt mensen met tips of info zich nog steeds te melden.