Twitter helpt Zelhemmer (79) om van 100 verkeerd bestelde fitness trackers af te komen

Jeroens vader woont in Zelhem, maar wil niet met zijn naam in de krant. ,,Hij is bijna 80 en nog enorm bij de tijd. Hij fietst en loopt veel en probeert graag nieuwe dingen uit. Hij heeft een smartphone en wilde graag een fitness tracker om bij te houden hoe veel hij beweegt.”



De verrassing was groot toen een flinke doos met 100 apparaatjes werd bezorgd. ,,Natuurlijk hebben we geprobeerd om ze terug te sturen’’, zegt Jeroen Lammers. ,,Maar daar wilde de verkoper niet aan meewerken. Zodra het is verzonden, is de koop definitief.”



Maar hoe bestel je honderd gadgets in plaats van één? ,,Hij heeft niet goed naar het totaalbedrag gekeken. Later zag hij pas dat er een veel groter bedrag was afgeschreven’’, zegt Jeroen.



De tweet waarin Jeroen oproept om zijn vader uit de brand te helpen ging woensdagavond viral. ,,De reacties zijn hartverwarmend, maar ik ben even gestopt met het checken m’n inbox. Eerder op de avond waren er al 50 mensen die wel een tracker over willen nemen. Mensen vinden het een win-win situatie. Zo komt mijn vader van zijn voorraad af en krijgen mensen een voordelige fitness tracker.’’