Typisch Hollandse zomer; recorddroogte blijft uit in Achterhoek

Schilderen als rouwverwer­king: ‘Ik voelde me echt in de steek gelaten. Dan is het zo belangrijk lotgenoten te ontmoeten’

11 juli DOETINCHEM - Schilderen om het verlies van een geliefde te verwerken, het kan in De Kruisberg in Doetinchem. Ineke (73) legt zelfs het verdriet van twee overleden echtgenoten in vier jaar tijd in haar schilderijen. ,,Al vertel je duizend keer je verhaal, het maakt niet uit.”