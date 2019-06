‘Uit met de pret: we moeten consuminderen’

Aalten wil Kaemingk helpende hand bieden als Raad van State ingrijpt

7:54 DEN HAAG/AALTEN - De gemeente Aalten is bereid een reparatieplan te maken om de verkeersproblemen rond het bedrijf Kaemingk op te lossen. Als de Raad van State tot de conclusie komt dat het seizoensinterieurbedrijf niet goed in het bestemmingsplan is geregeld, dan is de gemeente Aalten bereid het bedrijf te legaliseren. Dat bleek deze week tijdens de zaak bij de Raad van State over de kwestie.