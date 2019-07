Uitbater café Veels in Ulft aangehouden na inval

VIDEO Scholieren de dupe van vakantie­dienst­re­ge­ling, Kas (14) uit Zelhem komt dagelijks te laat op school

19:17 ZELHEM/ DOETINCHEM - Scholieren komen veel te vroeg of te laat op school, doordat vervoerder Arriva sinds deze week al met minder bussen in de Achterhoek rijdt. Dit terwijl de schoolvakantie in de regio pas over een dikke week begint, op 22 juli.