Uitbraak corona in twee huizen Elver in Nieuw-Wehl

,,De besmette mensen hebben niet al te veel klachten", zegt Irma Harmelink, bestuurder van Elver. ,,Tot dusverre herstellen de mensen goed. Ook om ons heen zien we het aantal besmettingen stijgen. Het is gaande in de hele regio.”



De eerste besmetting was in het weekeinde van 3 en 4 oktober. ,,In een van de woningen (waar doorgaans tien cliënten wonen, HH) was een besmetting", zegt Harmelink. ,,We testen zelf direct de andere bewoners en de medewerkers in de huisjes. Daaruit bleek dat er mensen waren, terwijl die eigenlijk geen klachten vertoonden.”