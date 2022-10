Uitbraak corona onder Doetinchemse daklozen in dagopvang Ambachtstraat

Per ongeluk weggepoets­te kunst of illegaal LO­VE-beeld: dit zijn vijf Gelderse kunstwer­ken waar veel om te doen was

,,Het laatste dat je wil, is dat er een fout op staat.” Precies dat gebeurde dus wel toen er in Aalten een spelfout op een oorlogsmonument werd ontdekt. Kunstenares Mirjan Koldeweij sloeg een flater door een letter te vergeten. De blunder is niet uniek: dit zijn vijf Gelderse kunstwerken waar veel om te doen was.

