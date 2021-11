Uitbraak norovirus in Slingeland ziekenhuis is onder controle

Het norovirus, ook wel buikgriep genoemd, is een virus dat zorgt voor een ontsteking in de darmen. Het veroorzaakt klachten als misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen. Die klachten verdwijnen over het algemeen binnen één tot vier dagen. Het virus bevindt zich in de ontlasting en het braaksel van een geïnfecteerde patiënt en is erg besmettelijk. Nederland telt ongeveer een half miljoen besmettingen met het norovirus per jaar. Er zijn geen inentingen of medicijnen om een norovirusinfectie te voorkomen.