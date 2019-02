Uitbreidend Esbro verwerkt een kwart miljoen kippen per dag en bouwt huis voor buitenlandse werknemers

Esbro verhuisde in 2013 van de Rembrandtweg in Doetinchem naar de huidige plek. Die verhuizing betekende al een flinke uitbreiding van het bedrijf. Op de nieuwe plek blijft Esbro groeien. ,,Ons bedrijf is nu 5 hectare groot’’, zegt Windhorst. ,,We hebben er onlangs 3 hectare bijgekocht. De consument vraagt om meer verschillende voorverpakte kipproducten. Vroeger werd de kip geslacht en daarna in haar geheel of in enkele delen naar een ander bedrijf vervoerd, dat de verpakking verzorgde. Nu willen de mensen meer specifieke producten, die gemakkelijk te bereiden zijn. Ze willen bij wijze van spreken het schaaltje zo in de oven kunnen schuiven. Om aan die vraag tegemoet te komen, bouwen we een nieuwe verpakkingsruimte.’’ Windhorst verwacht het nieuwe gedeelte medio 2020 in bedrijf te kunnen nemen. Het gaat werk bieden aan zeker honderd extra mensen.