Uitbreiding camping Het Winkel valt slecht in klein buurtschap Brinkheurne: ‘We wonen straks óp de camping’

De eigenaars Nicole en Bertie Reuselink willen de huidige camping Het Winkel met 6,6 hectare uitbreiden. Er moeten 300 campingplaatsen bijkomen, plus 50 tot 75 vakantiehuisjes. Daarnaast is er een plan voor een guesthouse met 50 kamers, goed voor 200 personen. Bovendien zijn er plannen voor natuurpaden en een BMX/pumpbaan in het bosperceel.



We komen straks óp de camping te wonen, zeggen directe omwonenden. ,,Dat kan toch nooit de bedoeling zijn", zegt een verontwaardigde Willem te Voortwis, voorzitter van Brinkheurns Belang. Afgelopen zondag kwamen diverse mensen van de buurtschap bijeen om te bepalen hoe ze nu verder moeten handelen. ,,We moeten nu in actie komen, voor het te laat is”, aldus Te Voortwis. Behalve verlies van woongenot vrezen de omwonenden veel drukte op de smalle Slingeweg, die daar niet op berekend is. ,,Het is nu al op het randje.”