Uitbreiding Megastal: Berkelland zorgt voor polarisatie in de buurt

INGEZONDEN BRIEFNEEDE - Geen noaberschap maar polarisatie. Daarvoor zorgen raadsleden van CDA, VVD, OBL en Gemeentebelangen met hun machtspolitiek bij de uibreiding van de megastal in Geesteren, zonder de stankoverlast op te lossen. Dat betoogt Johan Pot uit Neede in een ingezonden brief.

Boeren noemen het ‘geurhinder’, de overheid ook. Maar wie naast een megastal woont weet beter: de stank (ammonia) van duizenden varkens is onverdraaglijk. Ramen en deuren dan maar dicht.

Stankoverlast kan leiden tot stress en andere gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van onder meer GGD, RIVM en Nivel. Maar hoe wordt die stankoverlast of geurhinder berekend? Dat is best een ingewikkeld verhaal. In de Wet Geurhinder en Veehouderij zijn maximale uitstootnormen voor geurhinder geformuleerd. Voor een concentratiegebied van veehouderijen is dat veertien odeur (officieel: odour). Voor de duidelijkheid: op een industrieterrein geldt een norm van drie odeur. En in het buitengebied veertien oedeur. Niet te begrijpen, maar wel waar.

Overstag

De omwonenden, die naar mijn stellige overtuiging gezocht hebben naar een redelijk compromis, worden weer te kijk gezet. Driemaal dwarsgebakken, beste bestuurders. In den beginne waren ze niet tegen, mits er aan alle regels voldaan werd. Ja, en met een luchtwasser (althans goede) kun je veel problemen oplossen. We gaan voldoen aan de modernste technieken, was toen de uitspraak van de betrokken boer.

Maar als het hoe niet zwart op wit staat, wordt dit later het probleem. De bestuurders van onze gemeente dachten, er wel uit te komen, ook Gemeentebelangen die aanvankelijk in de vorige raadsperiode tegenstemde ging nu de vorige week over stag bij de nieuwe behandeling. Zonder aarzeling stemden CDA, VVD, OBL en GB voor. Er zou een 1,5 tot 2 ton kostende oplossing kunnen komen, maar wie zou dit betalen? De niet-coalitiepartijen wilden bijdragen aan een luchtwasser.

Pluche regenten

Maar nee, de pluche-regenten verwierpen dit. Wat bedoelde ik met driemaal dwarsgebakken? Betrokkenen krijgen al een zonnepark naast hun deur, hopelijk geen hoge windturbines, en nu nog stankoverlast ook?

Gek dat je dan nog weinig vertrouwen in de overheid en politiek hebt? Nee! Geurhinder wordt omschreven als ‘een veelbewogen onderwerp’ die veel impact heeft op het dagelijks ­leven van mensen. Bestuurders van Berkelland geven wel vaker ‘odeurtjes’. Of is dit alleen voor uw personeel? Vergoedingen voor thuiswerken, een nieuwe parkeerplaats…

Zwalken

Wat de door ons gekozen raadsleden met de macht doen, is geheel aan hen. Ons oordeel wordt niet meer gevraagd. Wij zijn naïeve dromers, wanneer wij menen in een democratie te leven in onze gemeente. Vreemd Gemeentebelangen Berkelland, dat jullie zo snel van standpunt wisselen. Het komt op mij over als pluchegeil. Gemeentebelangen: aan jullie zwalken zit voor mij een heel pregnant luchtje.

De omwonenden moeten nu gedwongen naar de Raad van State. Ik hoop dat de rechter dan handelt zoals recent gebeurde, toen een boer – ondanks een milieuvergunning – wel degelijk werd veroordeeld tot het betalen van een vergoeding voor stankoverlast.

Johan Pot, Neede