Uitbreiding varkensstal Walemaatweg in Geesteren kan nog wel even duren: rechter buigt zich over omgevingsvergunning

Donderdagmorgen zaten de partijen bij de bestuursrechter in Arnhem. Ook de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) is bij de bezwaarmakers aangehaakt. Het is niet de eerste keer dat de voorgenomen uitbreiding van een varkensstal aan de Walemaatweg in Geesteren ter discussie staat. Sterker nog, het college, de buurt en de maatschap Ter Haar-Koier staan regelmatig tegenover elkaar. Bij de gemeente, bij de provincie en zoals donderdagmorgen bij de bestuursrechter in Arnhem. Een oplossing waarmee alle partijen kunnen leven lijkt vooralsnog niet in zicht.