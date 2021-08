Uitbundige expositie Villa Mondriaan de straat op in Winterswijk: Bizarre kostuums komen tot leven

In hoeverre bepaalt de vraag hoe je er uit ziet wie je bent? Dienke Groenhout, liefhebber van het Afrikaanse continent, nam de proef op de som door in een pak van mamboe korf en bedekt met bananenbladeren te paraderen in de Ethiopische hoofdstad Addis Ebeba.



,,Ik zag er uit als een grote Pino. Sommige mensen dachten dat het een optreden was van een verdwenen Ethiopische traditie, of dat ik een wandelend huis was. De reacties waren heel verschillend, terwijl ik hetzelfde bleef. Niet ik, maar anderen lieten iets van zichzelf zien’’, zei de Wageningse daar eerder over in deze krant.



Ook in haar woonplaats Wageningen experimenteerde Groenhout met opvallende outfits, weet directeur Charlotte Rixten. ,,Het liefst willen we vreemden een beetje ontwijken. Doen we net alsof we niets zien. Natuurlijk vind ik het thema interessant, daarom hebben we de tentoonstelling hier naar toe gehaald. In hoeverre heb je zelf invloed op je identiteit?’’