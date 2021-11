Uitgeblazen op je trompet? Excelsior Eibergen begint met opfriscursus voor jong en oud

Maar wie nog nooit een noot heeft geblazen en dat altijd al wel wilde, kan ook terecht op deze cursus voor volwassenen. „Je kunt ontdekken of het iets voor je is, maar ook of je het misschien weer wilt oppakken en zelfs wilt meespelen in ons orkest”, zegt cursusleider Maartje Zomer. Ze is muziekdocent aan middelbare scholen, speelt fagot bij Excelsior en valt af en toe in als dirigent bij het jeugdorkest. Zomer is van alle muzikale markten thuis: mocht het straks nodig zijn, dan weerhoudt niets haar om zelf ook muziek te schrijven. „Stel, er komt iemand die dertig jaar geleden trompet speelde. Dan schrijf ik misschien wel iets met een belangrijke rol voor trompet en dat de rest van de cursisten dan de begeleiding doet.”

Instrument lenen

Het is, kortom, afhankelijk van wie er zich meldt en met welk instrument. „Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we het hebben over de mogelijkheden, wat de cursisten kunnen en willen.” Het is niet per se nodig om met een eigen instrument aan te komen. Excelsior heeft instrumenten te leen, die daarna ook mee naar huis mogen. Het plan is dat de groep cursisten in maart 2022 ook optreedt, als onderdeel van het concert van Excelsior.

Eerste les digitaal

Al enkele jaren is de Notenbende van Excelsior een succes bij jonge kinderen. Zij leren laagdrempelig hoe leuk het is samen muziek te maken. Deze opzet is er nu dus ook voor volwassenen. De twaalf lessen worden gegeven op woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in ’t Spieker in Eibergen. In verband met de nieuwe coronamaatregelen is de eerste les, op 8 december, digitaal. Excelsior hoopt dat vanaf het nieuwe jaar de lessen live te geven. Deelname kost 60 euro, inclusief gebruik van het instrument. De digitale lessen zijn een extraatje.

Opgave tot en met 5 december via info@excelsioreibergen.nl