Uitgebrande Doetinchemse woning frequent onderkomen van daklozen

Twee politiehonden, een tiental politiemensen en zeker zo veel brandweerlieden rukten gisteren – nadat de brand al lang was geblust – in de loop van de dag uit naar de verkoolde woning. ’s Middags kwam er een grijpkraan van sloopbedrijf Bergevoet aan te pas om een deel van het dak en een muur af te breken. Dit om zonder instortingsgevaar te kunnen zoeken naar een mogelijk stoffelijk overschot in het puin.



Die vrees die de politie al kort na de brand uitsprak, bleek ongegrond. Dat de politie bang was voor slachtoffers, was omdat de woning, die drie jaar leeg stond, frequent werd gebruikt door daklozen. Daarbij zal de politie misschien een brand uit de zomer van 2017 in de Papaverstraat in Doetinchem in het achterhoofd hebben gehad. Toen bleek sprake van brandstichting en kwam een dakloze vrouw om het leven.