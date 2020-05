Uitgelekt plan ziekenhuis Slingeland: nieuwbouw kost 300 miljoen, 246 arbeidsplaatsen gaan verloren

Automobi­list mee naar politiebu­reau na botsing tegen boom

11 mei ZELHEM - Een automobilist is maandag aan het eind van de middag meegenomen door de politie nadat hij met zijn voertuig tegen een boom was gebotst op de Ruurloseweg in Zelhem. De auto kwam zwaar beschadigd in een naast de weg gelegen sloot tot stilstand.